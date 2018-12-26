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Сирия: воздушные атаки на пригороды Дамаска продолжаются 1,5 часа

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Сирия: воздушные атаки на пригороды Дамаска продолжаются 1,5 часа

Дамаск, 25 декабря. Воздушный налет на окрестности Дамаска продолжается уже беспрецедентные 1,5 часа, сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

По данным канала, сирийским системам ПВО удалось сбить несколько воздушных целей.

«Сирийская ПВО смогла сбить несколько вражеских объектов», ― сообщает телеканал.

Отмечается, что атака ведется из воздушного пространства Ливана. Она была начата в 22.00 во вторник (23.00 по московскому времени). Удары наносятся по западным пригородам Дамаска, где, предположительно, находятся иранские военные объекты.

Ранее сообщалось, что израильские военные задействовали систему ПРО, чтобы сбить зенитную ракету, запущенную с территории Сирии.

Автор: Антон Зарубин
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