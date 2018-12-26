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Россия

Россияне стали лучше относиться к армии за последние пять лет — глава ВЦИОМ

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Россияне стали лучше относиться к армии за последние пять лет — глава ВЦИОМ

Москва, 26 декабря. Россияне стали значительно лучше относиться к армии РФ за последние пять лет, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В эфире радиостанции «Вести ФМ» Федоров отметил, что пять лет назад россияне не очень полагались на армию. Кроме того, по его словам, не так остро жители РФ ощущали наличие внешней военной угрозы. К сегодняшнему дню «все изменилось».

В частности, считает глава ВЦИОМ, «резко выросла военная угроза стране», поэтому пришло понимание, что «армия нам очень нужна». 

«Второе важное изменение связано с теми переменами, которые, собственно, в армии произошли. Здесь они оцениваются, безусловно, положительно», — заявил Федоров.

Гендиректор ВЦИОМ уточнил, что сегодня резко возросло число тех, кто уверен, что российская армия сможет при необходимости «постоять за нашу страну». Более половины опрошенных (58%) позитивно оценивают изменения, происходящие за последние два-три года. Только 6% — как негативные.

Россияне стали лучше относиться к армии за последние пять лет — глава ВЦИОМ

Федеров также подчеркнул, что за пять лет в обществе ощутимо повысился престиж вооруженных сил. В частности, почти две трети опрошенных заявляют, что хотели бы видеть кого-либо из своего окружения на службе в армии. 

Ранее телеканал «360» сообщал», что, согласно итогам проведенного исследования ВЦИОМ, наивысший уровень доверия из всех правоохранительных структур у россиян отмечен к полиции на транспорте (65%), сотрудникам дежурной части (63%) и участковым инспекторам (61%). В среднем полиции доверяют 57% респондентов.

Автор: Олеся Волкова
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