Русскоговорящего Санта-Клауса в Житомире уволили за «сепаратизм»

Житомир, 26 декабря. Член исполкома городского совета Житомира Вера Гринишина добилась увольнения журналиста Руслана Мороза, который выступил на детском празднике в костюме святого Николая. Причиной увольнения стали «сепаратистские взгляды» журналиста.

Гринишина пожаловалась в Facebook на «агрессивного сепаратиста», исполнившего перед детьми роль Санта-Клауса на Рождество.

«С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями. Я ожидаю реакции правоохранителей», ― написала Гринишина.

В итоге, Мороз был уволен. Как рассказал он сам, причиной стали его политические взгляды и национальность: Гришининой не понравилось, что Мороз русский по национальности, а также поддерживает республики Донбасса.

«Основная претензия состоит в том, что я русский, сепаратист, поддерживаю «русский мир» и тому подобное. <…> Клеймо «сепар» и «против Украины» мне ставятся потому, что я не согласен с действующей властью. <…> В оппозиции находиться невозможно — тебя уничтожают», ― рассказал Мороз.

Он добавил, что с ним также отказалось работать местное управление культуры.