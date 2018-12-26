Трупы четырех человек с огнестрельным ранениями найдены в Ульяновске

Ульяновск, 26 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из квартир Ульяновска тел четырех человек.

Как сообщает Следственный комитет России, в квартире найдены убитыми 48-летняя женщина, мужчина, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 15 и 11 лет. Также 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

На месте происшествия работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».