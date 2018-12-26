Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Трупы четырех человек с огнестрельным ранениями найдены в Ульяновске

33
0 Оставить комментарий

Трупы четырех человек с огнестрельным ранениями найдены в Ульяновске

Ульяновск, 26 декабря. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из квартир Ульяновска тел четырех человек.

Как сообщает Следственный комитет России, в квартире найдены убитыми 48-летняя женщина, мужчина, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 15 и 11 лет. Также 17-летний подросток госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

На месте происшествия работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.