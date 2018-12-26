Расплата Порошенко и вопрос самоуважения, или Как украинцы встретили Рождество-2

Год назад киевские власти сделали еще один «шаг к Европе», а заодно и «гэть вид Москвы». Депутаты Рады прописали в КЗоТе новый праздничный и выходной день — Рождество Христово по Григорианскому календарю. Петр Алексеевич записал трогательное семейное видео.

Пока зрители наслаждались, главнокомандующий махнул на Мальдивы. И вскоре был позорно разоблачен.

Меджу тем, верующие не проявили к новой дате заметного энтузиазма. Православные украинцы все так же почитают 7 января. Даже главный на тот момент раскольник Филарет воспринял идею с холодком. Глава Киевского патриархата заявил, что законодательная новация актуальна исключительно для римо-католической церкви.

В 2018 году ситуация для раскольников изменилась. «Новая церковь», как известно, признает своей матерью Константинополь, празднующий Рождество вместе с католиками — 25 декабря. В этот день Варфолоей сделал важное признание. Оказывается, за предоставление автокефалии президент Украины расплатился с ними фирменными конфетами.

«Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко», — сказал Вселенский Патриарх в беседе с детьми.

Шутка от Варфоломея едва ли уместна. Чего доброго, молодое поколение усвоит, что духовные ценности можно раздавать за конфеты. А главное, церковный конфликт на Украине мало располагает к веселью. Напротив, сложившаяся ситуация вызывает глубокое чувство тревоги. Так называемый объединительный собор лишь углубил противоречия.

В состав «новой церкви» вошли две неканонические структуры (УПЦ КП и УАПЦ) и два отступника от Украинской православной церкви Московского патриархата — вот и все «объединение».

А гонения на УПЦ МП усиливаются. Киевские власти ничего не стесняются. В ход идут «беседы» в СБУ, захваты храмов, масштабная информационная атака и прочие далекие от закона методы. Парламентарии додумались даже переименовать каноническую церковь. Этот вопиющий акт УПЦ МП оспаривает в Конституционном суде.

Заявители подчеркивают, что парламент нарушает свободу вероисповедания, дискриминирует миллионы людей по религиозному признаку. В УПЦ МП указали также на нарушение международных договоров: Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

На данном этапе толку мало, но в последствии может и пригодится. — Максим (@corwin84) December 25, 2018

Однако надежда на рассмотрение вопроса в разумный срок невелика. Конституционный суд, увы, вечный заложник политической конъюнктуры.

Между тем, придворные «порохоботы» агитировали соотечественников праздновать «правильное» Рождество.

«С Рождеством! Надеюсь, в следующем году вся страна будет праздновать 25го, потому что главное, наш митрополит Епифаний не против этого. Украинцы тоже должны понять, что Рождество нужно праздновать со всем миром», — назидал «непонимающим» украинцам Мирослав Олешко.

Ну да, разрушение вековых традиций — дело житейское. Если «Епифаний был не против», тогда ничего страшного… К вечеру молодой человек атаковал еще и Деда Мороза.

«Если вместо Санты, которого дети любят, видят во всех мультиках и фильмах, родители выбирают деда мороза советского, то у родителей явно проблемы и совок головного мозга, невозможность осмысления, что у нового поколения свои герои», — пишет любимчик президента Украины на Facebook.

Напомнил о себе и Аркадий Бабченко, «убитый» и «воскресший» в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

Аркадий не удержался от шутки «в тему». Кстати, в скандальном деле Бабченко на днях случился примечательный эпизод. Адвокату подсудимого подожгли машину.

Донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что сто лет назад разобраться с тонкостями празднования по-новому тоже было нелегко. Тема раскрыта в фельетоне «Путаница», увидевшем свет ровно век назад.

«Детвора озадачена: в этом году два Новых Года будет! Один перед Рождеством, другой после Рождества. Новый Новый Год, который придумали взрослые. И обыкновенный Новый Год, который сам всегда бывает», — цитирует Корнилов.

В свою очередь, главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев настоятельно рекомендует братьям по вере избегать всякой путаницы. Журналист призвал не верить лукавому миролюбию киевских властей и их симпатиков.

«Эти же люди с хорошими лицами будут утверждать, что праздновать Рождество можно только 25 декабря, что все остальное — ересь и т.п.», — предостерегает Ткачев.

Он добавил, что вопрос о дате праздника ошибочно считать формальностью.

«Не верьте им. Даты — это не условность. Даты — это традиция. И вы не обязаны отказываться от своих традиций ради чужих традиций. В конечном счёте, это вопрос самоуважения», — заключил журналист.

Похоже, православные украинцы так и рассудили.