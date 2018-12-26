«Меня это не задевает»: депутат Рады прокомментировал санкции РФ против Украины

Киев, 26 декабря. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул прокомментировал попадание своего имени в список лиц, в отношение которых будут применяться специальные ограничительные меры РФ.

Во вторник стало известно, что правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины. В него попали украинские компании и чиновники, включая Вилкула и мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Как обычного гражданина Украины меня это не задевает ни политически, ни экономически, поскольку, в отличие от президента (Петра Порошенко), у меня нет там ни бизнеса, ни имущества», — прокомментировал данную новость на своей странице в Facebook украинский депутат.

При этом Вилкул выразил уверенность, что российский санкционный список составлялся на Украине с помощью бывших коллег по фракции. В качестве доказательства своего утверждения он отметил, что в список «дополнительно включили всех членов «Оппозиционного блока», не согласившихся играть по правилам (Юрия) Бойко и (Виктора) Медведчука».

«Оппозиционный блок» определился с кандидатом в президенты. И это не Бойко», — написал Вилкул.

Подводя итог, депутат добавил, что его партия выступает за «проведение прямых переговоров со всеми, от кого это зависит, в том числе с Россией». Вилкул также пообещал защищать права украинцев, говорящих на русском языке и заявил, что выступает против «переписывания истории», в части празднования 9 мая.

Отметим, в середине декабря на съезде партии «Оппозиционный блок» было принято решение выдвинуть Вилкула кандидатом в президенты Украины.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов парламента поддержать постановление генпрокурора о лишении трех депутатов «Оппозиционного блока», включая Вилкула, депутатской неприкосновенности.

Спустя пару дней после заявления Парубия Вилкул и другие члены партии демонстративно покинули зал заседаний Верховной рады в тот момент, когда президент Украины Петр Порошенко говорил о необходимости украинизации телевидения и радио, передавал телеканал «360».