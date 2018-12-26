Берлин, 26 декабря. Использование газопровода «Северный поток — 2» приведет не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон. Об этом заявил член Бундестага от партии «Зеленые», член комитета по иностранным делам Юрген Триттин.

По его словам, основной аргумент о зависимости стран Европы от России неверен.

«Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связи между производителем и потребителем велики», — заявил Триттин в интервью журналу Spiegel.

Он подчеркнул, что Европа всегда может перейти на сжиженный природный газ, а России, как поставщику газа в этом случае пришлось бы построить новый газопровод в Китай.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Вашингтон давит на Берлин из-за газопровода «Северный поток—2», поскольку желает поставлять свой сжиженный газ в Германию. Шредер призвал Берлин к самостоятельности в экономической политике.

Отметим, что 19 декабря американские сенаторы потребовали от президента Дональда Трампа остановить строительство газопровода «Северный поток —2». Они заявили, что он «несет угрозу европейской энергетической безопасности». Также против строительства «Северного потока — 2» выступил Европарламент, сообщала «Газета.ru».

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявлял, что евродепутаты напрасно пытаются политизировать такой экономический вопрос, как «Северный поток — 2».

«Не думаем, что газопроводы нужно политизировать. Говоря о «Северном потоке — 2», надо исходить из экономической целесообразности», — заявил Терраччано.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что строительство «Северного потока —2» усилит энергобезопасность Европы, обеспечив стабильность поставок газа.