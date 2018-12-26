«Русский медведь» имел право учить Украину навигации в Керченском проливе ― The National Interest

Вашингтон, 26 декабря. Американский журнал The National Interest обратился к властям США с советом не мешать России «объяснять Украине правила навигации» в Керченском проливе, а также напомнил об аннексии мексиканской Калифорнии в 1846 году.

По мнению издания, инцидент в Керченском проливе является внутренним делом России, и США не должны вмешиваться в происходящее. Авторы журнала сравнили Россию с «сердитым медведем», который учит Украину соблюдать правила судоходства.

The National Interest признал, что инцидент в Керченском проливе вызвал новый виток напряжения в международных отношениях, переведя так называемые «часы конца света» чуть ближе к полуночи. Это дало повод многим экспертам говорить о возможном конфликте между США и Россией. Однако авторы статьи полагают, что до применения ядерного оружия не дойдет. В этом случае, в противостоянии победит тот, кто проявит большую решимость.

По мнению западных экспертов, большую решимость проявляет, безусловно, Россия, которая успела укрепить свои позиции в Черном море. Демонстрацией этого является такой ресурсоемкий проект, как Крымский мост.

Кроме того, The National Interest пришел ряд исторических фактов, доказывающих, что в критической ситуации Россия и ее жители всегда проявляют незаурядную решимость. Одним из таких примеров стала знаменитая атака легкой бригады во время Крымской войны в 1854 году, закончившаяся полным разгром британских сил. Англоязычные жители Запада хорошо знают эту историю – стихотворение британского поэта Альфреда Теннисона до сих пор входит в школьную программу в Англии.

Также издание указало на полную законность действий России, построившей Крымский мост. Те, кто считает, что Керченский пролив не принадлежит России, не должны быть слишком расстроены, если мексиканские корабли начнут патрулировать побережье Калифорнии, пишет The National Interest. Журнал напомнил, что в 1846 году США беззаконно отняли Калифорнию у Мексики, прием даже знаменитый президент США Авраам Линкольн признал, что это был акт агрессии.

«То, что Россия была невежливой и властной в «обучении» своим навигационным правилам, вполне предсказуемо, от этого сварливого медведя можно было этого ожидать. Но это не повод для выходок в духе холодной войны и вряд ли является серьезным основанием для военного конфликта между ядерными державами», ― подвел итог автор статьи.

Журнал подчеркнул, что наличие такого сложного, затратного и стратегически важного объекта как Крымский мост, дает России право устанавливать правила навигации, которым должны следовать проходящие через пролив корабли. При этом, издание отметило мягкость российской реакции: по мнению западных журналистов, если бы Москва захотела, украинские корабли остались бы на дне Черного моря. Однако Россия проявила сдержанность и сейчас ее примеру должны последовать и остальные.