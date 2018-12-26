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Неизвестный в упор расстрелял двух человек в центре Казани, ФАН публикует видео

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Неизвестный в упор расстрелял двух человек в центре Казани, ФАН публикует видео

Казань, 26 декабря. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент стрельбы в центре Казани. Мужчина с пистолетом в упор стреляет в своих оппонентов.
 
Ранее ФАН сообщало о стрельбе, произошедшей на улице Университетской около кафе «Стамбул». По предварительным данным, в кафе проходил корпоратив, и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Когда мужчины были на улице, один из них открыл огонь из пистолета. 

Камеры видеонаблюдения засняли, как один из мужчин садится в автомобиль. К машине подходит неизвестный, который выводит из машины водителя и направляет на того дуло пистолета. Завязывается драка. Мужчина стреляет в грудь своему оппоненту, тот падает на снег без сознания. 

На стрелка набрасывается другой мужчина, в которого также производится несколько выстрелов. После этого стрелявший кладет пистолет в сумку и уходит с места происшествия. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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