Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года

34
0 Оставить комментарий

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года

Москва, 25 декабря. Трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo стал самой прослушиваемой композицией в социальной сети «ВКонтакте» в уходящем году, сообщает пресс-служба компании.

В преддверии Нового года музыкальные сервисы VK Music и BOOM составили рейтинг самых популярных песен года. Первую тройку самых прослушиваемых хитов составили «Медуза» рэпера MATRANG и «Минимал» Элджея, который попадает в топ VK Music второй год подряд. Лидером же стал трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo. 

Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai. В тройку также вошли E.G.O — Jah Khalib и «?» — XXXTentacion.

Во «ВКонтакте» подсчитали, что в сумме пользователи провели за прослушиванием музыки в этом году 74 тыс. лет. А больше всего песен слушали в двух столицах и Новосибирске.

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года

Ранее телеканал «360» озвучил рейтинг худших фильмов 2018 года. Его возглавил «Кодекс Готти», снятый режиссером Кевином Коннолли. Главную роль в главном провале года исполнил Джон Траволта.

Кинокритики также составили топ лучших российских киносериалов. Как сообщала «Газета.ру», лидером списка оказался сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина». В тройку также вошли «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова и «Домашний арест» Семена Слепакова и Петра Буслова.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.