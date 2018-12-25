«ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года

Москва, 25 декабря. Трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo стал самой прослушиваемой композицией в социальной сети «ВКонтакте» в уходящем году, сообщает пресс-служба компании.

В преддверии Нового года музыкальные сервисы VK Music и BOOM составили рейтинг самых популярных песен года. Первую тройку самых прослушиваемых хитов составили «Медуза» рэпера MATRANG и «Минимал» Элджея, который попадает в топ VK Music второй год подряд. Лидером же стал трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo.

Альбомом года стал JANAVI от HammAli & Navai. В тройку также вошли E.G.O — Jah Khalib и «?» — XXXTentacion.

Во «ВКонтакте» подсчитали, что в сумме пользователи провели за прослушиванием музыки в этом году 74 тыс. лет. А больше всего песен слушали в двух столицах и Новосибирске.

Ранее телеканал «360» озвучил рейтинг худших фильмов 2018 года. Его возглавил «Кодекс Готти», снятый режиссером Кевином Коннолли. Главную роль в главном провале года исполнил Джон Траволта.

Кинокритики также составили топ лучших российских киносериалов. Как сообщала «Газета.ру», лидером списка оказался сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина». В тройку также вошли «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова и «Домашний арест» Семена Слепакова и Петра Буслова.