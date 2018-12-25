Путин поддержал идею создания базы данных всех въезжающих в РФ мигрантов

Москва, 25 декабря. Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания базы данных для всех въезжающих в Россию мигрантов. Также он выступил за дактилоскопию мигрантов и контроль за их пребыванием, сообщает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов рассказал, что выступил с предложением ужесточить миграционную политику Россию, что включало бы в себя создание базы данных для всех въезжающих мигрантов, а также ряд других мер. По его словам, все это могло бы помочь в борьбе с нелегальной миграцией.

«И поскольку сейчас основной вал проблем ляжет на МВД, надо укрепить материально МВД. Чтобы оно было эффективным, доброжелательным и открытым. Поскольку это, на мой взгляд, есть институт нашей открытости миру, эффективной политики как вне страны, так и внутри неё», ― сказал депутат.

Как отметил Гаврилов, президент поддержал его инициативу. Напомним, что по данным врио начальника миграционного главка МВД РФ Валентины Казаковой, сейчас на территории России находятся около двух миллионов нелегальных мигрантов.