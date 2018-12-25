«Никто за него голосовать не будет»: в Киеве потребовали не допустить Порошенко к власти

Киев, 25 декабря. Жительница Кривого Рога, дозвонившаяся в эфир телеканала «Наш» потребовала у ведущего, а также у экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко не допустить действующего президента страны Петра Порошенко до выборов.

«Я очень прошу вас, чтобы ни в коем случае не допустить Порошенко, чтобы он баллотировался в президенты. Чтобы вся страна знала: никто за него голосовать не будет!», — заявила телезрительница.

По ее словам, фонд Порошенко «пойдет на фальсификацию и подкуп людей».

Ведущий заявил, что не может решать, пойдет ли Порошенко на выборы или нет. Телезрительница возмутилась, заявив, что поскольку люди однажды выбрали Порошенко президентом, то они должны не допустить снова его к власти с «таким хамским поведением».

«Это издевательство, смерть для всех людей», — заявила женщина.

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что многие жители регионов поддерживают такую точку зрения.

«Мы живем, беря одни деньги, полностью отдавая другие. Просто наступает страшное и очень важное время», — подчеркнул Червоненко.

По его словам, у тех кто выиграет выборы в стране не будет времени «на раскачку», люди попробуют довериться новой команде. Червоненко подчеркнул, что действующая украинская власть набрала большое количество вызовов, которые необходимо выполнять.

Согласно результатам опроса Киевского института социологии, подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за Порошенко. Так,президента Украины поддерживают 11,6% избирателей. Предвыборный рейтинг возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее поддерживают 21, 2% жителей Украины. На втором месте рейтинга юморист Владимир Зеленский — 14,6%, сообщает «Газета.ru».