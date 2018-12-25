Стрельба произошла в одном из кафе в центре Казани, ФАН публикует видео

Казань, 25 ноября. Около одного из кафе в центре Казани произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в центре Казани на улице Университетской около кафе «Стамбул». По предварительным данным, в кафе проходил корпоратив, и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Когда мужчины были на улице, один из них открыл огонь из пистолета.

По словам очевидцев, в результате потасовки пострадали два человека, один из них — директор одного из ломбардов Казани. На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что к месту происшествия подъехали несколько машин полиции.