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Стрельба произошла в одном из кафе в центре Казани, ФАН публикует видео

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Стрельба произошла в одном из кафе в центре Казани, ФАН публикует видео

Казань, 25 ноября. Около одного из кафе в центре Казани произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в центре Казани на улице Университетской около кафе «Стамбул». По предварительным данным, в кафе проходил корпоратив, и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Когда мужчины были на улице, один из них открыл огонь из пистолета. 

По словам очевидцев, в результате потасовки пострадали два человека, один из них — директор одного из ломбардов Казани. На видео, переданном ФАН очевидцами, видно, что к месту происшествия подъехали несколько машин полиции.

Автор: Олеся Волкова
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