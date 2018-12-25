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Сирия: системы ПВО перехватили несколько ракет у Дамаска

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Сирия: системы ПВО перехватили несколько ракет у Дамаска

Дамаск, 25 декабря. Системы ПВО Сирии перехватили несколько ракет у Дамаска. Об этом сообщают государственные сирийские СМИ.

Пока нет точных данных о типе перехваченных ракет, также их принадлежности. Ряд сирийских СМИ сообщил, что системы ПВО перехватили «вражеские воздушные цели».

Напомним, что в конце декабря по данным Al Arabiya, израильская авиация пыталась атаковать иранскую базу в предместьях сирийской столицы, на которой находится командный пункт и крупный склад с вооружением. Согласно информации сирийской прессы, однако, Тель-Авиву не удалось ликвидировать ни одну из намеченных целей, несмотря на интенсивные удары

Автор: Антон Зарубин
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