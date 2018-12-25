СМИ поставили под сомнение реальность успехов бизнесмена Потапенко

Москва, 25 декабря. СМИ выразили сомнение в реальности достижений бизнесмена и общественного омбудсмена по вопросам защиты бизнеса Дмитрия Потапенко. Как пишет телеканал «360», Потапенко дает много советов о том, как вести бизнес, однако в публичном поле крайне мало информации о том, как Потапенко управляет собственным делом.

Потапенко представляется экспертом в экономике и общественным омбудсменом по вопросам защиты микробизнеса и самозанятых граждан. При этом, СМИ предполагают, что собственные успехи Потапенко намного скромнее его рассказов о себе. Также они выразили сомнение, что он ведет свое дело без нарушения валютного и налогового законодательства.

По словам Потапенко он является создателем и управляющим международной компании Management Development Group» (MDG). Телеканал «360» отметил, что найти данные о реальной деятельности компании весьма сложно, а приводимые ею данные могут не соответствовать действительности.

Также СМИ отметили, что Потапенко последовательно критикует любые экономические шаги государства и деятельности государственных органов. Одновременно с этим он регулярно призывает коллег-бизнесменов уходить в теневые сектора экономики.

Кроме того, как пишет телеканал «360», сложно сказать, платит ли Потапенко налоги со средств, полученных им от проведения лекций и мастер-классов, так как он не приводит официальной информации о своих доходах от этой деятельности.