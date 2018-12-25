Москва, 25 декабря. Бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева назвала телевидение «опасным для здоровья».

Она рассказала журналистам, что не смотрит телевидение из-за большого обилия агрессии на экране.

«Уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны», — заявила Андреева в интервью русской службе «Би-би-си».

Однако Андреева подчеркнула, что подобной агрессии нет в новостях Первого канала. По ее словам, во время работы она смотрит и читает новостные агентства.

Напомним, что Екатерина Андреева ведет программу «Время» на Первом канале с января 1997 года.