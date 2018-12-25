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Андреева назвала телевидение «опасным для здоровья»

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Андреева назвала телевидение «опасным для здоровья»

Москва, 25 декабря. Бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева назвала телевидение «опасным для здоровья».

Она рассказала журналистам, что не смотрит телевидение из-за большого обилия агрессии на экране.

«Уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны», — заявила Андреева в интервью русской службе «Би-би-си».

Однако Андреева подчеркнула, что подобной агрессии нет в новостях Первого канала. По ее словам, во время работы она смотрит и читает новостные агентства.

Напомним, что Екатерина Андреева ведет программу «Время» на Первом канале с января 1997 года.

Автор: Денис Коробейников
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