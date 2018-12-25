 «Союзмультфильм» работал «в минус» на 13,5 миллионов рублей. Минкультуры об итогах и планах. ФАН-ТВ

«Следующий, 2019 год знаменует Год театра. Он обещает быть очень насыщенным и весьма содержательным, а его мероприятия охватят без всякого преувеличения всю нашу страну»,- заявил Владимир Путин в 2018 году.

Программу уже разработали. На заседании коллегии министерства культуры РФ рассказали о подготовке к тематическому периоду. Одним из знаковых мероприятий станет Театральная Олимпиада, она будет проходить в июне-ноябре 2019 года, по предварительным данным на ней соберутся 8000 российских и зарубежных участников, а также 800 000 зрителей. С 1 января будет полностью функционировать портал года Театра, где в полном объеме будет представлена вся информация не только об олимпиаде, но и о других событиях года.

«На данный момент афишу года составляют более 2600 мероприятий, более 500 площадок, задействовано более 600 учреждений культуры и я думаю, что их количество будет, конечно же, увеличиваться. Во всех субъектах Российской Федерации прошла церемония открытия года Театра. Даже среди всех олимпиад, которые были проведены, это, наверное, будет самая масштабная театральная олимпиада за всю историю этого движения-театральной олимпиады», — рассказал Павел Степанов, заместитель Министра культуры РФ.

Также в рамках года планируется фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России, где по предварительным данным будет представлено 85 любительских и студенческих коллективов, а количество зрителей, вместе с онлайн просмотрами, достигнет 50 тысяч.

Объем Государственной поддержки анимации ежегодно увеличивается, по сравнению с 2017 годом в 2018 поддержка стала больше на 194 миллиарда рублей, с 840,7 до 1034,7 миллиарда рублей. Увеличился и выпуск анимационных фильмов с 163 до 186. Наши анимационные фильмы набирают популярности и в Китае, в 2018 году в сравнении с 2017 кассовые сборы нашей анимации в этой стране выросли почти в два раза (6,3 миллиард рублей -2017 год, 11,6 миллиард рублей- 2018), а количество зрителей возросло с 1387,6 миллиона человек до 2306,1. Одной из причин таких резких увеличений в показателях стала нормализация работы «Киностудии «Союзмультфильм».

«Объем государственной поддержки анимации увеличивается, и мы рассчитываем, что анимация будет одним из драйверов развития российской кинематографии в принципе», — заявил Степанов.

«Союзмультфильм очень тяжело переживал кризис, он был затяжной и многолетний. Я оцениваю кризис «Союзмультфильма» более чем в 20 лет. В 2016 году мы получили студию с официальным убытком 13,5 миллионов, но на самом деле убыток был больше. Кризис был тяжелый. И производственный, и творческий, и коммерческий, но все это позади и студия благополучно кризис пережила. Главные точки развития – это выход десяти серий нового сериала Простоквашино. Можно с гордостью сказать о том, что это первое в истории анимации продолжение, которое получило огромный успех, его с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Сериал бьет все рекорды», — рассказала Юлианна Слащева, председатель Правления ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм».

Сейчас в разработке «Союзмультфильма» 9 сериалов и 2 полнометражных проекта. А в долгожданном продолжении Нового Простоквашино вышло уже 10 из 30 серий первого сезона. 25 декабря «Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию.