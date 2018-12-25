Минобороны РФ опубликовало кадры отражения массированного авиаудара при помощи С-300

Москва, 25 декабря. Российские военные продемонстрировали отражение массированного удара перехватчиков МиГ-31БМ при помощи зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Соответствующее видео было опубликовано телеканалом «Звезда».

Под Екатеринбургом прошли учения, на которых зенитно-ракетные системы выполнили захват целей, а затем «уничтожили» условного противника, которого изображали высотные истребители МиГ-31.

Напомним, что С-300 «Фаворит» является зенитной ракетной системой среднего радиуса действия. Она используется для поражения как баллистических целей, так и аэродинамических. В 2007 году на вооружение был принят ее модифицированный аналог С-400.