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Минобороны РФ опубликовало кадры отражения массированного авиаудара при помощи С-300

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Минобороны РФ опубликовало кадры отражения массированного авиаудара при помощи С-300

Москва, 25 декабря. Российские военные продемонстрировали отражение массированного удара перехватчиков МиГ-31БМ при помощи зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Соответствующее видео было опубликовано телеканалом «Звезда».

Под Екатеринбургом прошли учения, на которых зенитно-ракетные системы выполнили захват целей, а затем «уничтожили» условного противника, которого изображали высотные истребители МиГ-31.

Напомним, что С-300 «Фаворит» является зенитной ракетной системой среднего радиуса действия. Она используется для поражения как баллистических целей, так и аэродинамических. В 2007 году на вооружение был принят ее модифицированный аналог С-400.

 

Автор: Антон Зарубин
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