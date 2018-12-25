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Путин ограничил плановые проверки малого бизнеса в 2019-2020 годах

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Путин ограничил плановые проверки малого бизнеса в 2019-2020 годах

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ограничивающий в ближайшие два года проведение плановых проверок малого бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно тексту закона, отдельные виды госконтроля теперь могут осуществляться без проведения плановых проверок. Речь идет, к примеру, о надзоре в области госрегулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Законом также утверждены особенности организации и проведения в 2019–2020 годах плановых проверок при осуществлении госконтроля в отношении субъектов малого предпринимательства. Исключаются плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Кроме отдельных видов деятельности.

Ранее во вторник президент подписал закон о создании государственной информационной системы, позволяющей отслеживать движение товаров, подлежащих маркировке.

Автор: Олеся Волкова
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