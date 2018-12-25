Стало известно, когда Бутину могут депортировать в Россию

Москва, 25 декабря. Отец россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, выразил надежду, что ее депортируют на Родину в феврале 2019 года. Об этом он рассказал российским журналистам.

По словам Валерия Бутина, очередное судебное заседание назначено на 12 февраля. Он подчеркнул, что дело будет рассмотрено по существу.

«Есть надежда, что судья учтет тот срок, что Маша уже провела в заключении. Адвокаты предполагают, что на этом заседении может быть принято решение о депортации на Родину», — заявил Бутин в беседе с KP.RU.

Валерий Бутин считает, что судья должна учесть тот срок, который россиянка провела в заключении. Он напомнил, что Бутина заключила соглашения со следствием, частично признав вину, и часть обвинений с нее снята.

По словам вице-президента международного комитета по защите прав человека при ООН Александра Ионова, россиянка подписала соглашение со следствием вынужденно, понимая, что не выдержит условий заключения, подчеркнул он в беседе с KP.RU.

Напомним, что Марию Бутину задержали в США 15 июня 2018 года. Ей предъявили обвинения в якобы деятельности на территории США в качестве иностранного агента без регистрации в Минюсте страны. Около полугода девушка находится в одиночной камере в США по 22 часа в сутки.

В российском МИД подчеркивали, что россиянка является политзаключенной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Бутина стала жертвой русофобии, которая набрала невиданные обороты в США