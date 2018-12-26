Сирия новости 26 декабря 07.00: жители Аль-Фуа и Кефраи протестуют против боевиков; курды продолжают аресты арабского населения в Ракке

Сирия, 26 декабря. Жители Аль-Фуа и Кефраи протестуют против боевиков; курды продолжают аресты мирных жителей в Ракке; ИГ1 обстреляло САА в Абу-Кемале. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в ходе обстрела ИГИЛ1 в городе Абу-Кемаль.

Курды: продолжают аресты арабского населения в Ракке.

«Исламское государство»1: обстреляли позиции САА на западном берегу Евфрата со стороны Ас-Сусы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: запретила боевикам вступать в бой с «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

Провинция Алеппо

По данным Telegram-канала @ABDULJABBAR1612, «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят серию диверсий против правительственных войск в районе между Эль-Эс и Абу-Духура. По некоторым данным, на юго-восток провинции Идлиб уже прибыли полевые командиры, которые будут координировать вылазки террористов.

Кроме этого, есть информация, что главари «Хайят Тахрир аш-Шам» запретили своим боевикам вступать в бои с группировками из состава протурецкого альянса «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе населенного пункта Эрназ, расположенного в 18 километрах юго-западнее города Алеппо. Об этом пишет Telegram-канал @NewsTerkey1.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжают проводить операцию против сил «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, однако не предпринимают активных наступательных действий. Террористы в свою очередь, пользуясь бездействием курдских вооруженных сил, продолжили обстреливать позиции Сирийской арабской армии и союзных ей проиранских формирований на западном берегу реки Евфрат.

Источник в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews) сообщает о том, что в окрестностях Абу-Кемаля разорвалось несколько снарядов, прилетевших со стороны деревни Ас-Суса, которая по-прежнему находится под контролем «Исламского государства». Проправительственные силы открыли ответный огонь, однако в ходе обстрела, который велся боевиками, был убит один сирийский военнослужащий и еще несколько получили ранения.

Курдский источник в Twitter (@K24English) опроверг информацию о том, что ранее госсекретарь США Майк Помпео обратился к премьер-министру Ирака Махди с просьбой ввести военный контингент на северо-восток Сирии.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @Tk_Sy сообщает, что в населенных пунктах Аль-Фуа и Кефрая, на территории которых находился анклав правительственных сил, прошли протесты среди местного населения против произвола протурецких группировок боевиков. Отмечается, что жители населенных пунктов недовольны тем, что боевики «Файлак аш-Шам» заставляют людей ежемесячно отдавать 2 тысячи сирийских фунтов для оплаты «своего пребывания на территории группировки». Напомним, до 18 июля этого года Аль-Фуа и Кефрая контролировались проправительственными силами. Однако по договоренности с боевиками, бойцы шиитских ополчений были эвакуированы. В настоящий момент Аль-Фуа и Кефрая контролируются боевиками вооруженных группировок.

Провинция Ракка

Euphrates Post сообщает о взрывах в подконтрольных «Демократическим силам Сирии» населенных пунктах Фатсет-эт-Тиеб и Ракка. Кроме этого, неизвестные совершили нападение на отряд курдских вооруженных формирований в деревне Эль-Клейб на юго-востоке провинции. По имеющимся данным, эти события привели к гибели трех боевиков SDF.

По данным источника в Twitter @Abozike03915gm1, курдские силы безопасности «Асайиш» провели серию облав на местных жителей Эль-Клейба и Восточной Рашидии. По некоторым данным, курды арестовали десять лиц арабской национальности. Одновременно с этим, на митинге в Телль-Абъяде «Асайиш» арестовали шесть человек, которые высказывались в поддержку правительства Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)