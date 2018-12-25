Отопительный сезон 2018 «отметился» безаварийностью. Глава Минстроя о том, как прошел год. ФАН-ТВ

Снижение ипотечной ставки, повышенный спрос на жилье и проблемы долевого строительства. Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев озвучил ключевые цифры уходящего года на итоговой пресс-конференции в Москве.

«Исторически ипотечная ставка опустилась ниже 10%, на данный момент, на 1 ноября составляла 9,55%. Сейчас мы знаем, что [она] идет на повышение. Но мы прекрасно понимаем, что 9,55% уже не будет, ставка будет приближаться к 10%. Не хотелось бы, чтобы мое заявление об историческом уменьшении оправдалось, поэтому хотелось бы, чтобы ипотечная ставка по итогам года все-таки на 1 января 2019 года была менее 10%», — сказал Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.



Вопрос с долевым участием встал в этом году ребром, и министр не мог не уделить внимание этой теме. Субъекты Российской Федерации на добровольной основе предоставляют министерству строительства данные о пострадавших дольщиках и остановленном строительстве. Параллельно с этим ведется статистика о проблемных домах.

«В реестр пострадавших граждан заключены 1352 дома, это 96 845 договоров долевого участия. В стадии проблематики у нас находятся 2006 домов, которые определили проблемными. На сегодняшний день субъекты подтвердили, что, действительно, 1881 дом является проблемным, по оставшимся с 125 домам будут продолжать дискуссии».

Отопительный сезон в этом году не отметился авариями, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Хотя в 2017-м на этот период уже произошла целая серия происшествий.

«До сегодняшнего момента у нас не зафиксировано ни одного крупного инцидента или, как мы говорим, крупной аварии в жилищно-коммунальном хозяйстве, хотя на этот период, на 25 декабря, в прошлом году было уже 34 крупных аварии».

В проекте «Комфортная городская среда» в уходящем году приняли участие 3000 муниципалитетов. Благоустраивали в 2018 году 22 тысячи объектов. На 15 декабря выполнено 96%, время еще есть, но к субъектам, которые с программой не справятся будут вопросы, министерство обратит внимание на то, как будет организован процесс благоустройства в будущем году, и смогут ли субъекты претендовать на увеличение финансирования из федерального бюджета.

«Благоустраивается 22 тысячи объектов, мы знаем с вами, что это у нас и общественные пространства, и дворы. Участвуют в этой программе 3000 муниципалитетов, где проживают порядка 107 миллионов человек. По состоянию на 15 число работы были завершены на 96% объектах», — озвучил данные Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Встреча завершилась рассказом о планах на 2019. По словам Якушева в следующем году федеральное субсидирование получат проекты жилищного строительства в 42 субъектах Российской Федерации. Планируется строительство 131 объекта: 68 общеобразовательных учреждений, 2 поликлиники и 61 дорога.