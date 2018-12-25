Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин подписал закон о создании системы мониторинга оборота подлежащих маркировке товаров

37
0 Оставить комментарий

Путин подписал закон о создании системы мониторинга оборота подлежащих маркировке товаров

Москва, 25 декабря. Закон о создании государственной информационной системы, позволяющей отслеживать движение товаров, подлежащих маркировке, был подписан российским президентов Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года будет создана государственная информационная система мониторинга за движением товаров от производителя до конечного потребителя, в которой будут использоваться идентификационные знаки. Данная система должна будет стать неотъемлемой частью процесса обязательной маркировки товаров, что позволит обеспечить прозрачность и прослеживаемость товарооборота.

Данная система будет обмениваться информацией с системами других государств, входящих в ЕЭАС, а также позволить получать и передавать данные между таможенными и другими контролирующими органами.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.