Путин подписал закон о создании системы мониторинга оборота подлежащих маркировке товаров

Москва, 25 декабря. Закон о создании государственной информационной системы, позволяющей отслеживать движение товаров, подлежащих маркировке, был подписан российским президентов Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года будет создана государственная информационная система мониторинга за движением товаров от производителя до конечного потребителя, в которой будут использоваться идентификационные знаки. Данная система должна будет стать неотъемлемой частью процесса обязательной маркировки товаров, что позволит обеспечить прозрачность и прослеживаемость товарооборота.

Данная система будет обмениваться информацией с системами других государств, входящих в ЕЭАС, а также позволить получать и передавать данные между таможенными и другими контролирующими органами.