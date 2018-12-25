Сирия: военный погиб и четверо получили ранения при обстреле боевиками провинции Хама

Латакия (Сирия), 25 декабря. В результате обстрелов провинции Хама со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, погиб сирийский военнослужащий и еще четверо получили ранения, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бшарфа, Бейт-Зиван, Нахшебба, Сандран, Дарх-абу-Асад и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, Абу-Дали, Телль-Баззам, Мгайр, Зеллакият и Телль-Марак провинции Хама, а также западной и северо-западной окраин города Алеппо.

При обстреле боевиками населенного пункта Телль-Баззам один военнослужащий вооруженных сил САР погиб и четверо получили ранения.

Ранее в понедельник специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов при прочесывании провинции Даръа.