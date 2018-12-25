Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин вручил депутатам Госдумы РФ почетные грамоты

60
0 Оставить комментарий

Путин вручил депутатам Госдумы РФ почетные грамоты

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин отметил работу депутатов Госдумы почетными грамотами и благодарностями.

Так, ими были удостоены руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Благодарности также получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов.

Ранее россияне назвали человека года среди политиков. Как сообщает RT cо ссылкой на фонд «Общественное мнение», 29% опрошенных назвали Владимира Путина, 7% — министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.