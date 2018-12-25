Путин вручил депутатам Госдумы РФ почетные грамоты

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин отметил работу депутатов Госдумы почетными грамотами и благодарностями.

Так, ими были удостоены руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Благодарности также получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов.

Ранее россияне назвали человека года среди политиков. Как сообщает RT cо ссылкой на фонд «Общественное мнение», 29% опрошенных назвали Владимира Путина, 7% — министра иностранных дел Сергея Лаврова.