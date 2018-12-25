Форум транспортной прокуратуры: права пассажирам, отпор террористам. ФАН ТВ

В Санкт-Петербурге состоялся третий открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры. В задачи мероприятия входит формирование большей информационной открытости ведомства, взаимодействие с государственными органами и общественными организациями.

«Это, в принципе, плановое мероприятие. Это третий открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ну, насколько вы знаете, права пассажиров — это наше приоритетное направление деятельности. В том числе, на воздушном и железнодорожном транспорте. Вот эти вопросы мы сегодня затронем на этом мероприятии» — Евгений Пузанов, и.о. Северо-Западного транспортного прокурора.

На форуме подняли целый ряд вопросов: от качества питания на железнодорожном транспорте и до надзора за соблюдением сроков ремонта объектов транспортной системы.