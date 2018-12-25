Форум транспортной прокуратуры: права пассажирам, отпор террористам. ФАН ТВ
В Санкт-Петербурге состоялся третий открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры. В задачи мероприятия входит формирование большей информационной открытости ведомства, взаимодействие с государственными органами и общественными организациями.
«Это, в принципе, плановое мероприятие. Это третий открытый форум Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ну, насколько вы знаете, права пассажиров — это наше приоритетное направление деятельности. В том числе, на воздушном и железнодорожном транспорте. Вот эти вопросы мы сегодня затронем на этом мероприятии» — Евгений Пузанов, и.о. Северо-Западного транспортного прокурора.
На форуме подняли целый ряд вопросов: от качества питания на железнодорожном транспорте и до надзора за соблюдением сроков ремонта объектов транспортной системы.
«В период чемпионата мира по футболу ФИФА 2018-го особенно сильную нагрузку ощутили на себе объекты транспорта Санкт-Петербурга. Так, аэропорт Пулково обслужил более двух миллионов пассажиров, железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга обслужили более двух с половиной миллионов человек. Благодаря координирующей роли прокуратуры и слаженной работы правоохранительных органов, актов терроризма и иных посягательств на жизни пассажиров на территории Санкт-Петербурга в этот период не допущено» — Виктория Кукина, начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте.