Володин предложил оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям

Москва, 25 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил оценить российскую Конституцию на соответствие реалиям настоящего времени.

Володин заявил на встрече президента России Владимира Путина с руководством Федерального собрания РФ, что в обществе периодически возникают вопросы, связанные с тем, насколько нормы и положения Конституции эффективны и не утратили ли они свою сущность.

В этой связи 25 лет [c момента создания конституции — Прим. ФАН] — время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы, — подчеркнул председатель Госдумы РФ.

По его словам, нужно найти формат с участием ученых в области конституционного права, а также судей Конституционного суда и «не замахиваясь на основополагающие положения» посмотреть, как нормы Конституции работают сегодня и соответствуют ли они тем положениям, которые были приняты.