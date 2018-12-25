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Трамп рассказал, когда правительство США сможет возобновить работу

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Трамп рассказал, когда правительство США сможет возобновить работу

Вашингтон, 25 декабря. Федеральное правительство Соединенных Штатов не возобновит свою работу до тех пор, пока Демократическая партия в конгрессе не проголосует за строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил журналистам  президент США Дональд Трамп.

«Я не могу вам сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдёт до тех пор, пока у нас не будет стены, забора, как бы они его ни называли», — приводит слова Трампа RT.

Он напомнил, что считает строительство стены единственным способом остановить нелегальный оборот наркотиков, а также незаконную миграцию.

Напомним, что ранее Трамп пожаловался на то, что сидит в Белом доме в полном одиночестве и ждет, когда демократы согласятся поддержать его проект возведения стены на границе с Мексикой. Работа американского правительства на данный момент приостановлена, так как демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Автор: Антон Зарубин
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