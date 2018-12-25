Медведев расширил санкции против Украины | 25 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины. Об этом премьер написал в своем Твиттере: «Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России». Санкции коснутся юридических и физических лиц Украины, отметил Медведев. Решение России стало ответом на аналогичные действия Киева. Ранее предложение ввести санкции против Москвы внес украинский кабинет министров. Антироссийские санкции – не единственные недружественные действия Киева против России. Украина вредит, где может. Свидетельство тому – недавняя провокация в Керченском проливе. Эту провокацию президент Украины Петр Порошенко использовал для введения военного положения и для «надувания» собственного рейтинга. Все потому, что весной 2019 года на Украине состоятся президентские выборы. Шансы Порошенко на победу минимальны, очевидно, что именно это заставляет его нервничать.

Названы темы переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут «сверку часов» по всем вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Среди обсуждаемых вопросов – налоговый маневр и компенсации Минску. Белоруссия остро реагирует на эту тему, отметил Песков. Однако здесь есть нюансы, которые предстоит обсудить. Комментируя слова Лукашенко о том, что Россия не является братским государством для Белоруссии, пресс-секретарь президента РФ заявил, что вряд ли в Москве или Минске найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать союзные отношения двух государств. Ранее Владимир Путин заявил, что между Россией и Белоруссией есть проблемные вопросы в сфере энергетики. В ответ Лукашенко предложил «не тащить проблемы в Новый год». Белоруссия требует для себя особых условий по нефти и газу. Однако интеграция белорусской экономики пока недостаточна, считают в Москве. После того, как Лукашенко позволил себе ряд резких высказываний, ему пришлось публично извиняться. Интересно, сколько раз может повторяться ситуация с извинениями?