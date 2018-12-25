«Как со слухом у нашего мэра?»: Кадыров отреагировал на жалобу юного блогера

Грозный, 25 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеообращение маленького мальчика, который пожаловался на проблемы с водоснабжением.

Блогер рассказал своим подписчикам о проблемах с водоснабжением в Грозном. По его словам, из двух кранов течет «горячущая вода». Ребенок потребовал от Водоканала решить проблему и сделать так, чтобы с одного крана шла холодная вода, с другого — горячая. Юный блогер пригрозил, что расскажет о проблеме Кадырову, сообщил «Царьград».

Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик ребенка, обратив внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.

Глава Чечни назвал ребенка «грозным чеченским блогером» и заявил, что жалобу услышал, отметил телеканал «360».