Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Как со слухом у нашего мэра?»: Кадыров отреагировал на жалобу юного блогера

94
0 Оставить комментарий

«Как со слухом у нашего мэра?»: Кадыров отреагировал на жалобу юного блогера

Грозный, 25 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеообращение маленького мальчика, который пожаловался на проблемы с водоснабжением.

Блогер рассказал своим подписчикам о проблемах с водоснабжением в Грозном. По его словам, из двух кранов течет «горячущая вода». Ребенок потребовал от Водоканала решить проблему и сделать так, чтобы с одного крана шла холодная вода, с другого — горячая. Юный блогер пригрозил, что расскажет о проблеме Кадырову, сообщил «Царьград».

Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик ребенка, обратив внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.

Глава Чечни назвал ребенка «грозным чеченским блогером» и заявил, что жалобу услышал, отметил телеканал «360».

«Ох, ты какой грозный чеченский блогер ! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал… Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?» — написал Кадыров.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.