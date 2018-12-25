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Сирия: в Дамаске рассказали, почему США вывели войска из САР

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Сирия: в Дамаске рассказали, почему США вывели войска из САР

Дамаск, 25 декабря. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что США вывели войска из Сирии из-за стойкости и решимости сирийского народа, для которого были неприемлемы подчинение и капитуляция.

По ее словам, сирийцы сорвали планы государств, которые направили сотни тысяч террористов воевать в САР. Шаабан подчеркнула, что это является поучительным примером для всех народов, отстаивающих свои справедливые права.

Советник президента сравнила вывод американского контингента из Сирии с поспешным выводом израильских войск из Ливана в 2000 году. Она выразила надежду, что это событие будет иметь исторические последствия.

Как ранее сообщала «Газета.ru», американский президент Дональд Трамп объявил 19 декабря о начале вывода войск из Сирии. На это потребуется от 60 до 100 дней. Американский контингент насчитывает более 2 тысяч человек.

Автор: Денис Коробейников
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