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Стало известно, сколько денег в России потратят на развитие цифровой экономики

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Стало известно, сколько денег в России потратят на развитие цифровой экономики

Москва, 25 декабря. На нужды национальной программы по развитию цифровой экономики в России в течение пяти ближайших лет будет выделено более 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, более триллиона рублей из этой суммы — это средства федерального бюджета. Во вторник премьер-министр принял участие в заседании правительственной комиссии.

«Предполагаемые объемы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019–2024 годы превысят 1,8 триллиона рублей», — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что в России должны быть созданы условия, которые позволят внедрить современные технологии во всех отраслях. Медведев уточнил, что работа будет одновременно осуществляться сразу по шести направлениям. На одно из них — правовое регулирование цифровой среды — будет выделено более 1,5 миллиарда рублей.

На создание необходимой инфраструктуры для цифровой экономики будет потрачено значительно больше — около 772 миллиардов рублей, добавил глава правительства РФ.

Затраты на подбор квалифицированных кадров для цифровой экономики оцениваются в 143 миллиарда рублей.

Медведев напомнил, что через 5 лет россияне смогут получить 70% государственных услуг в цифровой форме, не выходя из дома.   

Автор: Федор Веснин
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