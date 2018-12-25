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Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования

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Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования

Москва, 25 декабря. Бывший глава Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Чуян заочно арестован по решению Басманного суда Москвы.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — сказала судья Юлия Сафина.

Суд заочно арестовал Чуяна на два месяца с момента задержания.

Бывшего руководителя РАР обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ «Организация злоупотребления полномочиями, повлекшая тяжкие последствия». По данным следствия, Чуян со своим подельником организовал вывод денег из «Банка «Объединенный финансовый капитал». Сумма причиненного ущерба оценивается в 30 миллиардов рублей. Правоохранители считают, что Чуян покинул Россию. Он объявлен в международный розыск. 

Автор: Данила Копп
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