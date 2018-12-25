Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Видео нового ДТП скандальной лжесудьи на Bentley появилось в Интернете

71
0 Оставить комментарий

Видео нового ДТП скандальной лжесудьи на Bentley появилось в Интернете

Краснодар, 25 декабря. В Сети появилось новое видео водительницы красного Bentley, известной устраиваемыми ею скандалами и дебошами. В этот раз она записала новый видеоролик после того, как попала в очередное ДТП.

В нем женщина демонстрирует свои красные меховые тапки и объясняет, что выехала из дома буквально на несколько минут.

«Так это я вообще выехала на пять минут из дома, лошье! Вот так нормальные телки выезжают...» — заявила женщина в ролик, опубликованном телеканалом РЕН-ТВ.

Хозяйка красного Bentley известна в Сети благодаря своим видеороликам, которые она выкладывает после очередной аварии. На них она зачастую ведет себя странно и даже агрессивно, а также угрожает расправой своим собеседникам и называет себя «судьей».

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.