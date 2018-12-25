Видео нового ДТП скандальной лжесудьи на Bentley появилось в Интернете

Краснодар, 25 декабря. В Сети появилось новое видео водительницы красного Bentley, известной устраиваемыми ею скандалами и дебошами. В этот раз она записала новый видеоролик после того, как попала в очередное ДТП.

В нем женщина демонстрирует свои красные меховые тапки и объясняет, что выехала из дома буквально на несколько минут.

«Так это я вообще выехала на пять минут из дома, лошье! Вот так нормальные телки выезжают...» — заявила женщина в ролик, опубликованном телеканалом РЕН-ТВ.

Хозяйка красного Bentley известна в Сети благодаря своим видеороликам, которые она выкладывает после очередной аварии. На них она зачастую ведет себя странно и даже агрессивно, а также угрожает расправой своим собеседникам и называет себя «судьей».