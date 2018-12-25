Путин и Лукашенко решили провести еще одну встречу до Нового года

Москва, 25 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили провести еще одну встречу до Нового года, сообщил телеканал «Беларусь-1» со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмонт.

«Главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств», — сообщил телеканал.

В СМИ заявили, что это в первую очередь связано с тем, что Путин хочет глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Отмечается, что дата встречи будет согласована дополнительно.