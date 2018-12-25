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Сирия: коалиция США заявила о продолжении операции против ИГИЛ

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Сирия: коалиция США заявила о продолжении операции против ИГИЛ

Вашингтон, 25 декабря. Коалиция во главе с США будет продолжать военную операцию, направленную против террористической группировки ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России). Об этом сообщает пресс-службе объединения.

В заявлении говорится, что коалиция нанесла удары по объектам ИГИЛ в долине среднего течения Евфрата. В пресс-службе подчеркнули, что это ухудшило возможности террористов. Также представители коалиции заявили, что под авиаудар попали несколько сотен боевиков ИГИЛ

ИГИЛ представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается неизменной — нанесение полного поражения ИГИЛ, — заявил британский генерал-майор Кристоф Гик, сообщает RT.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из США.

Отметим, что коалиция находится на территории Сирии незаконно. Они не получали разрешение на нахождении в регионе у сирийских властей, сообщала «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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