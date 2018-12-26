Сирия итоги за сутки на 26 декабря 06.00: ССА начала обстрел позиций YPG в Манбидже, в Хасаке продолжаются митинги против курдов

Сирия, 26 декабря. ССА начала обстрел позиций YPG в Манбидже, в Хасаке продолжаются митинги против курдов, в Идлибе нейтрализовано несколько радикальных исламистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): начала вести обстрел позиций YPG в Манбидже.

«Лива аль-Гураба»: потеряла двух боевиков в Идлибе.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, арестовывают мирных жителей Дейр-эз-Зора, обыскали дома и арестовали несколько человек в Ракке, потеряли ряд боевиков ранеными при взрыве в Хасаке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин к западу от Алеппо в течение дня продолжались перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Murad_Press). Оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency) передавал, что снайперы радикальных исламистов убили двух бойцов правительственных сил САР. Подтверждения данной информации со стороны официальных каналов не поступало.

Тем временем на севере региона отмечались столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкой «Сирийской свободной армией» (ССА), сообщает военный Twitter-канал (@islamicworldupd).

Один и источник писал в Twitter (@jarablos_jmc), что ССА стягивает силы к Манбиджу. В конце дня боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» заявили о начале военной операции против курдских отрядов, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Позже члены подконтрольной Анкаре группировки начали обстрел позиций YPG на территории населенного пункта.

В Африне прогремел взрыв, писало Al-Manar News. Данных о пострадавших не поступало.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали гуманитарную помощь жителям административного центра региона. Об этом писал местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных курдскими радикалами территориях провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются массовые аресты мирного населения, передавал военный Twitter-канал (@MasarPressNet). В течение дня боевики Демократических сил Сирии (SDF) проводили обыски в домах гражданских и многих взяли под стражу, обвинив в связях с «Исламским государством»1.

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по предполагаемым укрытиям банд ИГИЛ1 на востоке региона, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее в результате авианалета сил возглавляемого США альянса был уничтожен мост через Евфрат, недавно восстановленный сирийской армией.

Провинция Идлиб

В Идлибе отмечались столкновения между радикальными группировками. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что неизвестные боевики нейтрализовали командира альянса «Тахрир аш-Шам» в его доме недалеко от Аль-Фуа.

Позже в районе населенного пункта Сармада были ликвидированы два члена группировки «Лива аль-Гураба», сообщал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Также джихадисты продолжили провоцировать эскалацию боевых действий на линии соприкосновения сил с правительственными войсками. Военный Twitter-канал (@Step_Agency) писал о перестрелках между радикалами и Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях города Сукейк на юге провинции. Кроме того, информационное агентство SANA сообщало, что боевики пытались проникнуть на подконтрольные армии САР территории, однако потерпели неудачу. В качестве ответных мер, бойцы войск Башара Асада открыли огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Хувейн.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что жители оккупированных радикальными исламистами территорий региона распространяют в поселениях записки, в которых обвиняют террористов подконтрольного «Джехат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам» в убийствах детей.

За сутки 708 мирных жителей Идлиба перешли на подконтрольные сирийской армии территории через гуманитарный коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими недалеко от Абу Духура. Об этом сообщалось в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) обыскали несколько домов в административном центре региона. Кроме того, курдские радикалы арестовали ряд гражданских. Ранее боевики «демократических сил» взяли под стражу еще несколько человек. Подобные действия со стороны SDF обостряют ситуацию в регионе и приводят к вооруженным конфликтам между курдскими отрядами и местным ополчением.

Информационное агентство Al-Manar News писало, что над городом Тель Абъяд были зафиксированы разведывательные полеты ВВС Турции.

Провинция Хама

Российские наблюдатели зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных исламистов в провинции Хама. Об этом утром сообщалось в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

В ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Атшан, Мурек и Хасрая на севере региона. Об этом писал военный Twitter-канал (@alreahalsaknh). Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что бои между САА и радикалами отмечались в северо-западной части провинции.

Провинция Хасака

В северной части провинции Хасака продолжились демонстрации мирных жителей против захватчиков из Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писало информационное агентство SANA. Население требует передать территории региона под контроль официального сирийского правительства.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaNewsNetwrk), что ВС США, находившиеся в поселении Румейла недалеко от административного центра провинции, покинули свои позиции и движутся в направлении Ирака.

Недалеко от деревни Аль-Мабрука на северо-западе Хасаки произошла детонация самодельного взрывного устройства, писало информационное агентство Al-Manar News. В результате инцидента ранения получили несколько боевиков SDF.

Ирак

В городе Таль-Афар, расположенном к западу от Мосула, взорвался заминированный автомобиль, передавало информационное агентство Iraqi News. Инцидент произошел на территории одного из центральных рынков города. В результате происшествия погибло три мирных жителя, еще 12 гражданских получили тяжелые ранения.

В конце дня Iraqi News сообщило, что ответственность за организацию теракта взяло на себя «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)