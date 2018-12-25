«Народные» автомобили: Смольный заключил специальный контракт с Hyundai. ФАН-ТВ



ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк подписали специальный инвестиционный контракт. Соглашение позволит локализовать производство двигателей, коробок передач. Увеличится экспорт продукции.

«Мы приветствуем такое развитие компании. И поддержим планы компании налоговыми льготами, как на региональном уровне, так и на федеральном», — заявил Александр Беглов, ВРИО губернатора Санкт-Петербурга.

В планы договора входят инвестиции на 16,6 млрд рублей до 2027 года. Компания обновит модельный ряд, усовершенствует производство. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является крупнейшим налогоплательщиком города, а автомобили компании уже приобрели статус «народных», что и подчеркнул Александр Беглов.