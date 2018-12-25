Сирия новости 25 декабря 22.30: курды потеряли несколько боевиков ранеными при взрыве в Хасаке, ССА начала обстрел позиций YPG в Манбидже

Сирия, 25 декабря. Курды потеряли несколько боевиков ранеными при взрыве в Хасаке, ССА начала обстрел позиций YPG в Манбидже, боевики SDF продолжают арестовывать мирных жителей Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила о начале операции против YPG в Манбидже.

Курды: обыскали дома и арестовали несколько человек в Ракке, потеряли ряд боевиков ранеными при взрыве в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия» заявили о начале военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Манбидже, передает информационное агентство Al-Masdar News. Ранее сообщалось, что в данную часть провинции Алеппо прибыли подкрепления протурецкого военизированного формирования «Сирийская свободная армия» (ССА). По сведениям информагентства Al-Manar News, подконтрольные Анкаре группировки уже начали обстрел позиций YPG на территории населенного пункта.

В Африне прогремел взрыв, пишет Al-Manar News. Данных о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает о столкновениях между джихадистами и правительственными войсками САР в районе населенного пункта Сукейк.

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что жители оккупированных радикальными исламистами территорий региона распространяют в поселениях записки, в которых обвиняют террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» в убийствах детей.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает на своей странице в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) обыскали несколько домов в административном центре региона. Кроме того, курдские радикалы арестовали ряд гражданских. Ранее боевики «демократических сил» взяли под стражу еще несколько человек. Подобные действия со стороны SDF обостряют ситуацию в регионе и приводят к вооруженным конфликтам между курдскими отрядами и местным ополчением.

Информационное агентство Al-Manar News пишет, что над городом Тель Абъяд зафиксированы разведывательные полеты ВВС Турции.

Провинция Хасака

Недалеко от деревни Аль-Мабрука на северо-западе провинции Хасака произошла детонация самодельного взрывного устройства, пишет информационное агентство Al-Manar News. В результате инцидента ранения получили несколько боевиков Демократических сил Сирии (SDF).

На севере провинции продолжаются митинги мирного населения против притеснений со стороны курдских радикалов, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MarianoGiustino). Напомним, жители региона требуют передать власть над провинцией официальному правительству Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)