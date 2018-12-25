Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для лиц предпенсионного возраста

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве лиц предпенсионного возраста на долю в наследстве. Документ опубликован на официальном правовом портале РФ.

Авторы проекта закона — глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ранее они рассказали, что документ предлагает сохранить за пенсионерами право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю призвано защитить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К такой категории россиян относятся в том числе и лица предпенсионного возраста.

Напомним, в 2018 году в России была модернизировано пенсионное законодательство. Как пенсионеры, так и лица предпенсионного возраста получили новые льготы. Кроме того, был изменен возраст выхода россиян на пенсию. Женщины теперь выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.