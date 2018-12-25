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Путин и Лукашенко договорились определиться с формированием цены на газ с 2020 года

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Путин и Лукашенко договорились определиться с формированием цены на газ с 2020 года

Москва, 25 декабря. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились определиться с формированием цены на газ с 2020 года, сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов по итогам переговоров лидеров двух стран.

На переговорах в Москве Путин и Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы и изменения, которые в следующем году будут происходить в российском налоговом законодательстве. Стороны также затронули тему совместных действий в области ценообразования на газ и энергоресурсы.

«У нас ценообразование на газ — с этим вопросом мы должны определиться и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», — сказал глава Минфина.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились создать рабочую группу для поиска решений проблемных вопросов, отметил Силуанов. По его словам, рабочая группа, в которую войдут представители правительства, будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению проблемных вопросов.

Автор: Данила Копп
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