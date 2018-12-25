Сирия: зачем Франция хочет поддержать курдов

Турецкий МИД предостерег Францию от помощи курдам в САР. По мнению Анкары, французы не получат выгоды поддерживая «Демократические силы Сирии». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что французы не получит абсолютно никакой выгоды, если останутся в Сирийской Арабской Республике и будут помогать курдам. Турецкий МИД так отреагировал на заявление постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делатта о том, что французские военные будут пытаться защитить «Демократические силы Сирии» после предстоящего ухода американцев.

«Франция в ближайшие недели будет стремиться к тому, чтобы безопасность всех партнеров США была обеспечена, включая «Демократические силы Сирии», — заявил Делатт.

При этом французский дипломат не уточнил, каким именно образом будет поддерживаться безопасность.

Интерес французов к курдам обусловлен желанием занять свое место в сирийском конфликте считает военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ФАН. По мнению эксперта, Франция хочет решить свои политические цели с помощью «Демократических сил Сирии» и поэтому решили разыграть курдскую карту. И если французы продолжат свои действия, Турции ничего не останется, как пресекать это самым жестким образом.

«Нужно понимать, что речь идет не только о дипломатических вопросах. Если французы окажутся рядом, они могут рассматриваться как пособники курдов. А курды [в понимании Турции] — это террористы. Интересно, что французы несколько месяцев назад говорили, что готовы оказывать помощь курдам, и видимо они зашевелились в связи с отходом США. Видимо у них свои интересы в связи с тем, что Сирия когда-то была их колонией, они считают, что должны вернуть влияние. Сейчас влияние у России, Турции и Ирана. И вот французы решили разыграть курдскую карту», — заявил Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, президент Франции Эманнуэль Макрон в свою очередь не будет идти на открытый конфликт с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и стороны, скорее всего, решат все путем дипломатических переговоров.

«Касательно позиции Макрона, он не будет воевать с Эрдоганом, он может харахориться, но на самом деле это все не соответствует действительности. Они просто попытаются использовать курдов в своих политических целях как инструмент для контроля территории. Они хотят сменить вывеску, были курды под флагом США, а теперь — под флагом Франции. Но на это не пойдут даже курды, с которыми США ничего не могли сделать. И Эрдоган я думаю найдет аргументы чтобы французы не совались, куда им не нужно. Там уже другие силы решают конфликт, а Франции там места нет и, наверное, уже не будет», — отметил Перенджиев.

Военный эксперт считает, что у курдов в данной ситуации только один выход — это вступить в межсирийские переговоры, чтобы договориться с Дамаском.