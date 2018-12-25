Российским женщинам помогут совмещать семью и карьеру

Москва, 25 декабря.Совет Евразийского женского форума рассмотрел проекты, одобренные Советом Федерации, которые позволят совмещать карьеру и семью.

Новый орган утвердили во время заседания Евразийского женского форума, второе заседание которого проходило в сентябре в Санкт-Петербурге. Совет Евразийского женского форума необходим для продвижения «женской повестки». Его первое заседание прошло 25 декабря.

По словам председателя Совета, вице-спикера палаты регионов Галины Кареловой на форуме подобралась опытная команда, которая рассмотрела семь различных проектов. Она подчеркнула, что часть из них выполнили свою миссию, другие необходимо обновить.

Как сообщает «Парламентская газета», согласно проектам женщины смогут пойти работать на предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, а также машиностроения. Для этого девушек будут приглашать в вузы на мужские специальности. Такой проект будет реализован совместно с Мипромторгом.

По словам Кареловой, также будет продолжать реализовываться проект «Женщины в цифровой экономике». Он позволит им удаленно работать, повышать квалификацию, получать образование и выходить на электронные рынки. Этот проект особенно ориентирован на молодых мам, которые находятся в декрете с ребенком.