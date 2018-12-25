«Ждем истерики НАТО и Пентагона»: россияне оценили испытания «Посейдона»

Москва, 25 декабря. Подводные тестовые испытания стратегического беспилотника «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды, начались в России. О работе над беспилотником ранее в послании к Федеральному собранию РФ рассказал президент России Владимир Путин.

В социальных сетях россияне оценили новость о новом козыре в руках ВС РФ и предупредили НАТО, что теперь Россия будет безоговорочно доминировать не только на земле и в небе, но и на море.

«Ждем истерики НАТО и Пентагона», — написал Андрей Шабалин.

«Ни радары, ни спутники его не видят, а он уже у берегов Америки — прощай и прости США, друг индейцев и всех униженных народов», — отметил другой участник обсуждения, прокомментировавший испытания «Посейдона».

«Сразу к берегам Америки — там и испытать», — считают в Сети.

Напомним, в статье американского ресурса Newsmax «Посейдон» ранее назвали «ядерной машиной апокалипсиса». В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что беспилотник неуязвим, ведь может погружаться на километровую глубину и при этом имеет неограниченную дистанцию плавания. Эксперт подчеркнул, что ни у кого в мире даже в проектах нет подобных разработок.