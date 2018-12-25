Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «ОСК»

Москва, 25 декабря. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров компании ОСК. Решение было принято на заседании совета директоров ОСК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов в интервью ФАН отозвался о Полтавченко как о «человеке с креативным талантом».

«Георгий Сергеевич — инженер по первому образованию, а значит, мы априори с ним будем общаться на одном языке, — сказал Рахманов в разговоре с ФАН. — Он человек, который умеет докапываться до сути. Это важно, потому что в нашей работе, понимая, где причина, мы быстрее можем исправить положение вещей, развернуть ситуацию в свою сторону. Мне показалось, Георгий Сергеевич очень вовлечен в это. Он уже способен генерировать идеи и предложения, которые могут помочь в нашей работе — особенно в том, что касается увеличения доли «гражданки». Кроме того, он, как мне кажется, настолько прикипел к Петербургу, что судьба питерских верфей ОСК ему уж точно не безразлична, тут ему не надо ничего пояснять».