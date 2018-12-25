Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке.

Закон закрепляет право бесплатное и свободное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования. Также в документе прописана возможность использования сетей в Сибири, районах Севера и Дальнего Востока. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе появилось понятие суточной нормы вылова. Под ней понимается объем водного биоресурса, который разрешен к вылову человеком в течение календарного дня. Закон запрещает использование электроудочек, а также ограничивает продажу сетей.

Также в документе сохранен существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб. К ним относятся таймень, чавыча, омуль байкальский, семга.

Отметим, что закон определяет, что работа участков, которые ранее были выделены под любительское рыболовство, не будет продлена. Она будет закончена 31 декабря 2020 года.