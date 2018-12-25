Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

МРОТ будет увеличен до размера прожиточного минимума с 1 января следующего года. Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей по отношению к установленному с 1 мая 2018 года.

Со следующего года минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей в месяц. Это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ за второй квартал этого года.

Ранее в Государственной думе заявили, что закон позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 миллионам россиян и создать прозрачные механизмы оплаты труда.