Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года

49
0 Оставить комментарий

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

МРОТ будет увеличен до размера прожиточного минимума с 1 января следующего года. Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей по отношению к установленному с 1 мая 2018 года.

Со следующего года минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей в месяц. Это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ за второй квартал этого года.

Ранее в Государственной думе заявили, что закон позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 миллионам россиян и создать прозрачные механизмы оплаты труда.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.