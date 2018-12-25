Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год. Документ определяет, что этот период — так называемый срок дожития — вырастет с 246 до 252 месяцев.
Документ во вторник опубликован на официальном правовом портале РФ.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца», — говорится в документе.
Закон вступит в силу 1 января следующего года. Напомним, в 2018 году этот период был также увеличен на полгода — до 246 месяцев.
Отметим, закон разработали на основании официальных статистических данных о средней продолжительности жизни россиян, получающих накопительную пенсию.
В 2018 году в России была принята пенсионная реформа. Мужчины теперь выходят на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Целью изменения пенсионного законодательства является повышение уровня жизни российских пенсионеров.