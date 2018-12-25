Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год. Документ определяет, что этот период — так называемый срок дожития — вырастет с 246 до 252 месяцев.

Документ во вторник опубликован на официальном правовом портале РФ.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца», — говорится в документе.

Закон вступит в силу 1 января следующего года. Напомним, в 2018 году этот период был также увеличен на полгода — до 246 месяцев.

Отметим, закон разработали на основании официальных статистических данных о средней продолжительности жизни россиян, получающих накопительную пенсию.

В 2018 году в России была принята пенсионная реформа. Мужчины теперь выходят на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Целью изменения пенсионного законодательства является повышение уровня жизни российских пенсионеров.