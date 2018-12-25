Путин призвал парламентариев уделить большое внимание работе в регионах

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин призвал российских депутатов и сенаторов уделить большое внимание работе в регионах и сделать так, чтобы россияне почувствовали эффект от реализации нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что регионы очень важны.

«Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне», — сказал российский лидер на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

Глава государства добавил, что взаимосвязь и совместная работа должны быть отлажены.

Путин заявил также о необходимости наращивания открытой и предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами и бизнесом. По словам главы государства, следует самостоятельно инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законодательных актов и законопроектов, которые проходят в Федеральном собрании.