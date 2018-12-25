Повесть чеченского министра «Абрек» станет фильмом

Москва, 25 декабря. Начало работы над фильмом по повести писателя, общественного деятеля, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова «Абрек» проанонсировал сегодня кинопродюсер Геннадий Меркулов. Он рассказал об этом в ходе своего выступления на презентации книги Умарова «Грозный. Фактор КРА», прошедшей в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Меркулова, повесть Умарова ничем не уступает произведению знаменитого писателя Джека Лондона «Белый клык». Прочитав повесть, он предложил Умарову написать сценарий на ее основе.

Вечер, проходивший при переполненном зале, сопровождался чтением книги «Грозный. Фактор КРА».

«Правительственная комиссия постановила, что Грозный восстановлению не подлежит, но Ахмад Кадыров решил, что город будет жить» — повествует книжная новинка.

Заведующая кафедрой философии Московского государственного университета Елена Брызгалина в своем кратком выступлении отметила глубокую академичность работы Джамбулата Умарова, научный язык и внимание к тексту. Также она обратила внимание на то, что людские сердца звучат из каждой строчки.

«От всего желаю вашей книге доброго, прямого, светлого пути к каждому сердцу», — сказала она.

Умаров отметил, что в политическом плане он согласен не со всеми докладчиками, но именно о политике в этот день не говорили, и это стало одной из особенностей вечера.

Перед залом, в котором собрались самые разные читатели и слушатели, выступили общественные и культурные деятели, а также журналисты. Кроме того, прошли выступления оригинальных музыкальных коллективов, исполнивших народные песни, а также показ мод по мотивам восточного костюма.

Завершая вечер, Джамбулат Умаров прочел несколько своих стихотворений, после чего все исполнители, принимавшие участие в мероприятии, исполнили песню Максима Дунаевского на стихи чеченского министра, посвященную городу Грозный.